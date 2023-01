Gennaio 26, 2023

Il Tribunale civile dell’Aquila ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire 6 milioni di euro a 20 parti civili per le rassicurazioni prospettate dall’ex numero due del Dipartimento nazionale di Protezione civile, Bernardo De Bernardinis già condannato con sentenza passata in giudicato a 2 anni di reclusione. Si tratta della seconda sentenza di condanna nei confronti del governo dopo quella dello scorso dicembre, quando furono 8 i milioni da risarcire a 30 parti civili.