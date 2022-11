Novembre 9, 2022

Decine di scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv al largo della costa marchigiana dopo la forte scossa di questa mattina di magnitudo 5.5. “Sono state oltre 1000 le chiamate al 112 per gli edifici privati e per segnalazioni di minore intensità”, ha fatto sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.