Novembre 9, 2022

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.7 è stata registrata oggi alle 7.07 dall’Ingv al largo della costa marchigiana, nella provincia di Pesaro Urbino, a una profondità di 8 km. Avvertita anche a Roma, Firenze e Bologna. Non ci sono vittime o feriti.