Febbraio 9, 2023

Flashmob davanti agli uffici della Protezione Civile, in Largo Chigi a Roma, per chiedere l’invio di aiuti a tutti i popoli terremotati della Turchia e della Siria, con la fine delle sanzioni che impediscono i soccorsi nel territorio siriano, e lo stop dei finanziamenti alla guerra in corso in Ucraina.