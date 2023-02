Febbraio 14, 2023

A sette giorni dal devastante terremoto in Turchia e Siria arriva l’allarme dell’Unicef: milioni di bambini, avverte, hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Colpiti in totale più di 6 milioni di bambini, mancano acqua sicura, servizi igienici, forniture nutrizionali e sanitarie, spazi sicuri per giocare e riprendersi dagli eventi traumatici.