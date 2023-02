Febbraio 21, 2023

Tre morti e e oltre 200 feriti. È questo il bilancio delle due nuove forti scosse di terremoto che hanno colpito la Turchia e in particolare la provincia sudorientale di Hatay, al confine con la Siria. Si tratta di una zona già pesantemente colpita dal sisma avvenuto nella notte fra il 5 e il 6 febbraio