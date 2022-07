Luglio 1, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un 52enne di origine bosniaca e residente a Bologna è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver trasferito oltre 50mila euro in favore di esponenti di cellule terroristiche. L’indagine è stata condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale del Carabinieri (Ros) e coordinata dalla Procura di Bologna – Dipartimento Antiterrorismo.