Terrorismo, blitz contro cellula neonazista: 4 arresti

Novembre 15, 2022

Quattro persone sono state arrestate oggi dalla polizia tra Napoli, Casera e Avellino gravemente indiziate di appartenere ad una associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista. Un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato notificato a una quinta persona indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Eseguite anche una trentina di perquisizioni domiciliari e informatiche su tutto il territorio nazionale.