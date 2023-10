Ottobre 17, 2023

Due arresti della Digos oggi a Milano per terrorismo, a finire in manette un egiziano e un cittadino di origine egiziane naturalizzato italiano. I due, che sono accusati di fare parte dell’Isis, erano attivi nella propaganda e avrebbero sostenuto economicamente cause della stessa organizzazione terroristica. Nelle chat in cui scrivevano i due arrestati sarebbero state rintracciate anche minacce alla premier Meloni.