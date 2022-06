Giugno 18, 2022

I militari Carabinieri del Ros hanno arrestato un 37enne egiziano per i reati di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo internazionale, ossia lo Stato Islamico, e addestramento con finalità di terrorismo. L’uomo monitorato già da tempo, faceva propaganda jihadista sul web e frequentava spesso l’area turistica del Vaticano.