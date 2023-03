Marzo 28, 2023

La Corte di Cassazione francese ha detto no all’estradizione di 10 ex brigatisti rossi italiani che vivono da anni Oltralpe e condannati in Italia per atti terroristici. Confermata così la decisione già espressa nel giugno del 2022 dalla Corte di Appello di Parigi. Forti le reazioni dei parenti delle vittime: “Decisione vergognosa”