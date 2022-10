Ottobre 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La posizione della Lega è sempre stata chiara: politiche familiari importanti. Salvini ha richiesto il ministero della Famiglia e Natalità, perché c’è un inverno demografico importantissimo”. Così Simona Renata Baldassarre, eurodeputata della Lega, parlando a margine ella conferenza indetta da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario per la terza età.