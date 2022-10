Ottobre 12, 2022

“Noi siamo qui per poter denunciare e per pretendere un sottosegretario con incarichi di sviluppo culturale e sociale dei nonni, ma anche economico con detrazioni fiscali. Non vogliamo più parole, ma fatti”. A parlare è Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus a margine di una conferenza stampa che si è tenuta all’Hotel Nazionale a Roma.