Ottobre 12, 2022

“I nonni devono avere una funzione attiva nella società e stiamo facendo anche delle proposte concrete al futuro Governo”. Così Giuseppe Zola, presidente dell’Associazione Nonni 2.0, parlando a margine della conferenza indetta da Pro Vita per chiedere al nuovo Governo un Sottosegretario per la terza età.