Terzo mandato, respinto l’emendamento leghista

Febbraio 22, 2024

Respinto in commissione Affari costituzionali del Senato l’emendamento della Lega al dl elezioni sul terzo mandato per i presidenti delle Regioni. Contro la proposta di modifica leghista, Fratelli d’Italia e Forza Italia sostenuti da Pd, M5s, Avs. La Lega aveva ritirato l’emendamento per il terzo mandato ai sindaci delle grandi città,ma per il partito di Salvini la “questione non è ancora chiusa”.