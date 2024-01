Test Medina, Tar Lazio annulla prove di ammissione

Gennaio 18, 2024

Test di Medina, il Tar del Lazio ha annullato le prove di ammissione salvaguardando quelle di chi si è iscritto ai corsi. Oltre 3mila i ricorsi dei candidati che non avevano superato il test. Sotto accusa la mancata certezza di un equilibrio delle domande sottoposte ai candidati.