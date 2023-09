Settembre 13, 2023

In occasione della Giornata Internazionale del lascito solidale 2023, si è tenuto a Roma l’evento “Fare la differenza, il ruolo del lascito testamentario nel decennio dei grandi cambiamenti”. Al centro del dibattito l’indagine realizzata da Walden Lab-Eumetra per il Comitato Testamento Solidale su come è cambiata la percezione delle donazioni negli ultimi 10 anni.