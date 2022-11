Novembre 17, 2022

Il nuovo tetto al contante a 5.000 euro non compare più nell’ultima bozza del dl Aiuti quater. E la Lega assicura che sarà nella prossima manovra. “Nessun problema: dal 1 gennaio 2023 il tetto per l’uso del contante salirà a 5mila euro. La norma sarà inserita nella Legge di Bilancio”, afferma il Carroccio.