Ottobre 28, 2022

Il tetto al contante anima il dibattito politico dopo la proposta di legge presentata della lega di innalzare la soglia a 10mila euro. Dopo giorni di polemiche anche all’interno della maggioranza, arriva la mediazione del premier Giorgia Meloni: “Il punto di compromesso potrebbe essere una soglia di 5mila euro”.