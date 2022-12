Dicembre 20, 2022

Via libera in Europa al tetto del prezzo del gas. La Germania ha votato a favore, mentre Olanda e Austria si sono astenute. Contro soltanto l’Ungheria. Un tetto attivabile per venti giorni, a partire dal prossimo 15 febbraio, se il prezzo all’ingrosso supera i 180 euro per MWh per tre giorni lavorativi e che sarà superiore di 35 euro al prezzo del Gnl sui mercati globali.