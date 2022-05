Maggio 25, 2022

Your browser does not support the video tag.

Strage in una scuola di Uvalde, nel Texas, dove un 18enne ha ucciso 19 bambini e due adulti prima di essere ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti. Il killer è uno studente della Uvalde High School che aveva acquistato le armi al compimento dei 18 anni. “Sono stanco, dobbiamo agire” sulle armi, ha detto Biden rivolgendosi agli americani. “L’idea che un 18enne possa entrare in un negozio e acquistare un fucile è sbagliata”, ha aggiunto il presidente Usa.