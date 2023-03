Tifosi Feyenoord: “Divieto trasferta a Roma? Giocare in campo neutro”

Marzo 18, 2023

“Abbiamo reagito con sorpresa alla notizia”. Lo ha dichiarato Kees Lau, presidente dell’associazione dei tifosi del Feyenoord alla richiesta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha invocato il divieto di trasferta per gli ultras olandesi in vista della gara di ritorno in Europa League del 20 aprile. “Soprattutto se si guarda alla luce di ciò che ha dichiarato la Uefa, ovvero che le sfide non possono più essere giocate in una certa città se i tifosi in trasferta non sono i benvenuti”, in riferimento alla gara di Napoli con l’Eintracht Francoforte. “Se non puoi giocare a Roma, allora devi andare in un altro Paese”.