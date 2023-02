TikTok via anche da cellulari dipendenti pubblici Italia?

Febbraio 26, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dopo la decisione per quelli dell’Unione Europea, potrebbe toccare anche agli oltre 3,2 milioni di dipendenti pubblici italiani dover disinstallare l’app TikTok da cellulari e tablet aziendali per questioni di cybersicurezza. “L’argomento è arrivato all’ordine del giorno da poco, si sta già impegnando il Copasir. Dobbiamo comprendere bene qual è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale e decidere bene”, ha spiegato il ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo.