Giugno 29, 2023

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato di aver rinvenuto resti umani in quel che resta del sommergibile Titan. I detriti del mezzo, raccolti a quasi 4000 metri di profondità, sono arrivati a St. John’s sull’isola canadese di Terranova per essere analizzati. Sulla vicenda sarà avviata un’inchiesta con esperti Usa e Canada per fare chiarezza sulla presunta implosione