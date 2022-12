Tlc, le proposte delle telco al governo nel corso dell’annuale appuntamento di 5G Italy

Dicembre 2, 2022

Due giorni di confronto e dibattito con al centro della discussione la telecomunicazione del futuro, questo è quanto si è vissuto con la quinta edizione di 5G ITALY – The Global Meeting in Rome tenutasi nella Galleria del Cardinale Colonna. Un appuntamento importante dove i CEO delle telco hanno illustrato le loro proposte al Governo, utili per rilanciare il settore. Una conferenza annuale, organizzata dal CNIT – Consorzio Annuale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, che si conferma essere l’evento più rilevante dedicato al 5G e alle sue molteplici aree di applicazione. “5G ITALY – Verso le TLC del Futuro” è stato il titolo dell’edizione del 2022, dove oltre 70 speaker nazionali e internazionali hanno potuto interagire con gli esponenti del Governo italiano.