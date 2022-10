Ottobre 17, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione dell’inaugurazione di “Un game per la ricerca”, evento sportivo benefico organizzato dal Centro Studi Borgogna, l’europarlamentare Patrizia Toia spiega come la solidarietà tra i Paesi dell’Unione Europea sia fondamentale per superare le sfide di questo periodo.