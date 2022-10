Ottobre 3, 2022

Una tregiorni dedicata alla responsabilità sociale d’impresa quella che si è aperta a Milano con la decima edizione del Salone della CSR. Davide Tonon, Responsabile Settore Agroalimentare Carbonsink, ha illustrato ai cronisti gli step che l’azienda propone per una strategia climatica a 360 gradi.