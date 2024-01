Top Employers Italia 2024, Centurione: “Persone contribuiscono con loro talento a successo Amazon”

Gennaio 18, 2024

“L’azienda ha ben chiara la centralità delle persone che ogni giorno contribuiscono con le loro competenze e i loro talenti al successo di Amazon ed è grande il senso di responsabilità nei loro confronti”. Sono le parole di Marta Centurione, Country HR Leader di Amazon Italia, in seguito all’ottenimento da parte di Amazon della certificazione Top Employers 2024 per le sue attività in Italia, comprese quelle legate al customer service di Cagliari, le attività logistiche, le attività corporate e retail dei dipendenti basati negli uffici di Milano e i centri di ricerca e sviluppo.