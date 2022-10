Ottobre 28, 2022

L’iniziativa, lanciata con successo dall’Asl città di Torino, nasce da quanto di positivo è stato realizzato durante la campagna vaccinale contro il Covid 19 ed è rivolta ai pazienti con più di 65 anni e ai pazienti diabetici. Picco (Asl Torino), ‘Così come è stato per il Covid, concentrare risorse vaccinali in hub dove ci sono tutte le filiere dell’intervento può sicuramente agevolare a fare grandi numeri’