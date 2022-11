Ottobre 31, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 600mila calzature che riporterebbero falsamente l’etichettatura ‘Made in Italy’, in quanto sarebbero state, in realtà, confezionate e importate da Albania, Cina e Romania. La maxi frode in commercio avrebbe fruttato oltre 20 milioni di euro.