Marzo 24, 2023

L’anello indossato da Papa Francesco, la papalina del Santo Padre, i biglietti da visita firmati dalla Regina Elisabetta II e vinili autografati dai Beatles. Sono solo alcuni dei ‘cimeli’, falsi, con tanto di certificazione, commercializzati da un torinese, denunciato dalla Guardia di Finanza di Torino, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio.