Maggio 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione dell’incontro “Liberi di Respirare” organizzato da Consulcesi Group in vista della Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, dove la Società italiana di medicina ambientale ha posto l’accento sulle tematiche legate alla qualità dell’aria, è intervenuto Marco Tortorella, avvocato della Società Consulcesi.