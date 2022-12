Totaro (Nespresso): “Con ‘Da Chicco a Chicco’ vogliamo aiutare 1 mln di persone in difficoltà entro 2025”

Dicembre 19, 2022

“Attraverso il progetto ‘Da Chicco a Chicco’ siamo riusciti a donare a Banco Alimentare di Lazio, Lombardia e Piemonte, in oltre 10 anni, oltre 5.000 quintali di riso per oltre 5,3 milioni di piatti e raggiungiamo annualmente oltre 2.000 strutture caritative e circa 400.000 persone in difficoltà. Il nostro obiettivo entro il 2025 è quello di dare un aiuto concreto a 1 milione di persone in difficoltà”. Lo ha dichiarato Silvia Totaro, Sustainability & SHE Manager di Nespresso Italiana in occasione della consegna annuale a Banco Alimentare del Lazio da parte di Nespresso del riso ricavato dal recupero e dal riciclo delle capsule esauste di caffè.