Dicembre 5, 2022

Giovanni Toti, presidente della Liguria, ha parlato a margine della plenaria svoltasi a Palazzo Lombardia, in occasione del primo Festival delle Regioni e delle Province Autonome, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Secondo Toti è necessaria una modificazione dell’approccio da parte delle regioni nell’affrontare i problemi e propone proprio la sua regione come modello da emulare.