Tra Firenze e Fiesole torna la XXVII° edizione del premio internazionale Fair Play Menarini

Giugno 27, 2023

Tre giorni di grandi campioni, valori sportivi e vista mozzafiato. Torna il premio internazionale Fair Play Menarini e lo fa da Firenze, dove ospiterà lunedì 3 luglio, in Piazza della Signoria, il talk show “I campioni si raccontano”, condotto da Ivan Zazzaroni, oltre alla tradizionale cena di gala di martedì 4 luglio a Piazzale Michelangelo. Mercoledì 5 luglio, invece, al Teatro Romano di Fiesole sfileranno, per la prima volta, le grandi leggende dello sport italiano e internazionale per la cerimonia ufficiale di premiazione.