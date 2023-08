Agosto 1, 2023

Traffico aereo in Italia in forte ripresa, oltre 89 milioni i passeggeri nel primo trimestre 2023 (+29% rispetto al 2022). E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Enac su oltre 740mila movimenti complessivi. In aumento anche la quota media dei passeggeri trasportati per volo.