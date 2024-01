Traffico commerciale e canale di Suez, diminuito del 42%

Gennaio 27, 2024

In due mesi il traffico commerciale che passa per il Canale di Suez è diminuito del 42% a causa degli attacchi degli Houthi dello Yemen alle navi cargo, costrette a navigare attorno al Capo di Buona Speranza. Lo afferma il capo della conferenza delle Nazioni Unite su commercio e sviluppo (Unctad), Hoffman.

“Preoccupati che gli attacchi alle spedizioni stiano aggiungendo tensioni al commercio, esacerbando le perturbazioni commerciali esistenti dovute alla geopolitica e ai cambiamenti climatici”, ha sottolineato Hoffman