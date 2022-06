Traffico di droga dal Sudamerica, 19 arresti

Giugno 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sgominato un traffico internazionale di droga dal Sudamerica. Questa mattina tra Reggio Calabria, Milano, Parma, Verona e Vicenza, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria, su richiesta della Dda, nei confronti di 19 persone accusate di aver fatto parte di un’articolata organizzazione capace di gestire un traffico internazionale di stupefacenti. La droga acquistato in Sudamerica veniva fatta transitare in Spagna e poi rivenduta su tutto il territorio nazionale.