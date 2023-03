Traffico di droga e sfruttamento della prostituzione, 47 misure cautelari

Marzo 24, 2023

Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, tra il Lazio, la Toscana e la Grecia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone l’applicazione di misure cautelari nei confronti di 47 cittadini cinesi, filippini e italiani, 19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora – emessa dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – poiché gravemente indiziati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti del tipo metamfetamina ed associazione per delinquere dedita allo sfruttamento della prostituzione.