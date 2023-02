Traffico di droga su asse Agrigento-Gela-Catania, 26 misure cautelari

Febbraio 21, 2023

Maxi operazione antidroga in Sicilia. La Polizia di Stato ha eseguito 26 misure cautelari, emesse dal gip di Palermo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, a carico di altrettanti indagati accusati di associazione per delinquere per traffico di stupefacenti. Le misure sono state eseguite a Licata e Campobello di Licata, nell’Agrigentino, a Gela, in provincia di Caltanissetta, e a Catania. L’operazione denominata ‘Hybris’ ha fatto luce su un gruppo criminale dedito alla commercializzazione della droga attivo a Licata ma con ramificazioni per l’approvvigionamento di sostanza stupefacente anche nelle province di Caltanissetta e Catania. Numerosi gli assuntori individuati dagli agenti.