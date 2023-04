Aprile 12, 2023

I carabinieri di Roma hanno eseguito 12 ordini di custodia cautelare in carcere e 3 agli arresti domiciliari per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il gruppo aveva organizzato nel quartiere di Torpignattara una fiorente piazza di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Un sodalizio talmente ben organizzato che, in caso di arresto, per tutti gli affiliati era prevista assistenza legale, economica e logistica.