Marzo 9, 2023

Your browser does not support the video tag.

Arresti domiciliari per tre persone responsabili di traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da terre e rocce da scavo, fanghi da depurazione. ‘Oro Nero’ il nome dell’operazione dei Carabinieri dei Nuclei Operativi Ecologici di Torino ed Alessandria e coordinata dalla Procura della Repubblica – D.D.A. – di Torino. I militari del NOE hanno sottoposto a sequestro preventivo conti correnti e beni di proprietà per circa 12 milioni di euro.