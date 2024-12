Tragedia Natisone, 4 indagati

2 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

Mercoledì in Procura a Udine è in programma il primo interrogatorio di garanzia per i tre vigili del fuoco e per l’operatore della Sala operativa regionale emergenza sanitaria indagati per omicidio colposo per la tragedia avvenuta nel fiume Natisone il 31 maggio scorso.