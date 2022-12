Dicembre 15, 2022

Si è tenuto presso la Coffee House in Piazza Santi Apostoli a Roma, il convegno dal titolo “Connessioni di valore per la transizione ecologica dell’agroalimentare”, promosso dal Campus Peroni e dal CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. All’evento hanno partecipato esponenti di governo che hanno avuto modo di conoscere la proposta del Campus Peroni che punta ad un nuovo modello eco-sistemico.