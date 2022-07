Trasporti, 50 milioni di incentivi per autobus ecologici

Luglio 19, 2022

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che prevede incentivi pari a 50 milioni di euro per l’acquisto di autobus ecologici di ultima generazione da destinare ai servizi di lunga percorrenza e turistici. Della cifra complessiva, 25 milioni di euro sono destinati all’acquisto di autobus delle categorie M2 e M3 ad alimentazione elettrica, ibrida, e gli altri 25 milioni all’acquisto di autobus delle stesse categorie ad alimentazione a gasolio.