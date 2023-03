Trasporti, ADR lancia la nuova società Mundys con un concerto dentro Fiumicino

Marzo 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuto a Roma, nel cuore dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, l’esibizione straordinaria per il lancio di Mundys, la nuova società azionista di riferimento per Aeroporti di Roma nel campo delle infrastrutture.

Il repertorio del concerto, suonato dalla JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ha visto l’esecuzione di alcune tra le più note e suggestive composizioni di autori come Bernstein, Ravel e Borodin, brani che hanno intrattenuto il pubblico dell’evento e dell’aeroporto.