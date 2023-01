Gennaio 31, 2023

Dallo studio Mobilitevolution presentato in occasione del XVII Convegno nazionale di ASSTRA, l’associazione delle imprese di trasporto pubblico locale, emerge un settore in ripresa, ma non ancora tornato ai livelli pre covid. Ristori, energia e riposizionamento in chiave europea sono le parole chiave per lo sviluppo del tpl.