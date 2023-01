Gennaio 31, 2023

A margine del convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, giunto alla sua XVII edizione, è intervenuto anche Stefano Belardinelli, Presidente Contram S.P.A. Camerino, che ai microfoni dei cronisti ha espresso la sua opinione in merito all’interpretazione efficiente del concetto di Mobility as a Service e del miglioramento in termini di qualità di accesso ai servizi nelle aree a domanda debole.