Trasporti: Calabrese (Trans.eu Group Italia), “offriamo tecnologia per ottimizzazione flussi logistici”

3 Dicembre 2024

“Oggi siamo in Alis in quanto facciamo parte del gruppo direttivo di Alis. Per noi è importante partecipare a questo evento anche perché stiamo sviluppando diversi progetti tecnologici per l’ottimizzazione dei flussi di alcune aziende membre dell’Associazione e con essa stiamo sviluppando importanti temi legati alla digitalizzazione, sia a livello locale e nazionale, ma anche a livello internazionale”. A dirlo Nicolò Calabrese, responsabile di Trans.eu Group Italia, nel contesto dell’Assemblea Generale di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.