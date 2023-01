Gennaio 31, 2023

È intervenuto anche Giuseppe Campagna, Presidente ATM Messina, al convegno nazionale Asstra “Mobilitevolution – Le imprese di trasporto pubblico locale per il futuro del paese”, giunto alla sua XVII edizione.

Campagna ha evidenziato l’importanza della formazione del personale sull’utilizzo del defibrillatore per garantire la sicurezza generale.